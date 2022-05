Dalla Sardegna alla Sicilia balneari infuriati. E Salvini prende tempo: «Troveremo un accordo» (Di venerdì 20 maggio 2022) Dalla Sardegna alla Sicilia i balneari non ci stanno e chiedono garanzie. «In Sardegna abbiamo 1.800 chilometri di coste e solo nel 18% ci sono stabilimenti e concessioni: perché non intervengono su quell’82% libero anziché sull’esistente?». Danilo Cacciuto, titolare del Villaggio 88, stabilimento sul litorale di Nora (Città metropolitana di Cagliari), spiega all’Adnkronos le sue perplessità sul Ddl concorrenza e l’intervento del governo Draghi sulle concessioni balneari. «Non riesco a capire il significato – commenta –. Non capisco la ragione per cui uno che si è inventato un’azienda e ha fatto tutta la vita questo mestiere ora debba veder subentrare al suo posto un’altra persona. È assurdo volerci sostituire». Le circa mille imprese sarde che ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022)non ci stanno e chiedono garanzie. «Inabbiamo 1.800 chilometri di coste e solo nel 18% ci sono stabilimenti e concessioni: perché non intervengono su quell’82% libero anziché sull’esistente?». Danilo Cacciuto, titolare del Villaggio 88, stabilimento sul litorale di Nora (Città metropolitana di Cagliari), spiega all’Adnkronos le sue perplessità sul Ddl concorrenza e l’intervento del governo Draghi sulle concessioni. «Non riesco a capire il significato – commenta –. Non capisco la ragione per cui uno che si è inventato un’azienda e ha fatto tutta la vita questo mestiere ora debba veder subentrare al suo posto un’altra persona. È assurdo volerci sostituire». Le circa mille imprese sarde che ...

