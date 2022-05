Conte e Salvini “inciuciano”, Draghi e Letta temono il trappolone: “Il governo va avanti” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Su alcuni temi tra i nostri partiti possono esserci delle convergenze…”, dice questa mattina sul Giornale, in un’intervista, Matteo Salvini. Quanto basta per allarmare Enrico Letta, che sui grillini conta per la sua pazza idea del “campo largo” ma si ritrova tutti i giorni a fare i conto con le bizze del M5S, ormai alle prese con un’implosione interna pericolosissima anche per il governo Draghi. Per esempio, oggi, su Repubblica, uno dei big del Movimento fa sapere che “aul decreto legge Aiuti, che contiene norme per realizzare il termovalorizzatore a Roma, la fiducia non la metteranno, altrimenti se la mettessero sarebbe l’oltrepassare la linea rossa”, dice il vicepresidente M5S, Michele Gubitosa. Il giorno dopo le minacce di Draghi di mettere la fiducia… Letta teme l’asse ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) “Su alcuni temi tra i nostri partiti possono esserci delle convergenze…”, dice questa mattina sul Giornale, in un’intervista, Matteo. Quanto basta per allarmare Enrico, che sui grillini conta per la sua pazza idea del “campo largo” ma si ritrova tutti i giorni a fare i conto con le bizze del M5S, ormai alle prese con un’implosione interna pericolosissima anche per il. Per esempio, oggi, su Repubblica, uno dei big del Movimento fa sapere che “aul decreto legge Aiuti, che contiene norme per realizzare il termovalorizzatore a Roma, la fiducia non la metteranno, altrimenti se la mettessero sarebbe l’oltrepassare la linea rossa”, dice il vicepresidente M5S, Michele Gubitosa. Il giorno dopo le minacce didi mettere la fiducia…teme l’asse ...

