Alfonso Signorini | è bufera | primo concorrente a rischio

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ildiè nelle ultime ore al centro di rumors incontrollabili: le vicende del passato tornano alla ribalta.(fonte youtube)Il navigato anchormanha concluso da qualche mese l’ennesima edizione del “GF Vip”, rivelatasi quest’anno come la più lunga nella storia del reality. È un’estate frenetica per il gruppo autoriale del programma, alla ricerca del cast perfetto da inserire nel format il prossimo autunno. Nelle ultime ore si è vociferato molto circa la partecipazione della chiacchierata soubrette Pamela Prati, e l’indiscrezione ha gettato il web nel caos. Molti utenti ricordano infatti la famigerata vicenda che la vedeva legata sentimentalmente all’imprenditore Mark Caltagirone, ...

I due si sono conosciuti nel programma condotto dae lei ha subito perso la testa. Il nobile toscano, invece, ha sempre sottolineato di provare solo un grande affetto limitato all'...Di fatto quindi, la showgirl sembra che si sia proposta per la nuova edizione del reality condotto da. Bisognerà capire se gli autori vorranno dare a Pamela Pra ti la ...Ormai va così. Il raddoppio dell’Isola dei Famosi, che doveva terminare settimane fa, prosegue. Il reality di Canale 5 sarà in onda anche venerdì 27 maggio. L’ulteriore allungamento non sembra casual ...Una presenza, quella di Franco, ritenuta un po’ troppo ingombrante. Alfonso Signorini riceve una lettera. Ecco cosa c’è scritti Queste le parole arrivate in redazione: “Direttore, Manuel è solo un ...