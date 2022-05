Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 maggio 2022)DEL 19 MAGGIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; UN MEZZO PESANTE IN FIAMME NEI PRESSI DEL KM 68+000 STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLAFIUMICINO FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA ETERAMO; CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASILINA E LA RUSTICA TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE ...