Vaticano, mentre parla il Cardinal Becciu arriva, a sorpresa, monsignor Perlasca: cacciato da Pignatone (Di giovedì 19 maggio 2022) Colpo di scena durante l’udienza in Vaticano al processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue: il teste chiave, monsignor Alberto Perlasca, a udienza inoltrata si è presentato nell’Aula del Tribunale mentre era in corso l’interrogatorio del Cardinale Angelo Becciu. Il pm Alessandro Diddi ha fatto subito notare che Perlasca, che si costituirà parte civile nel processo contro Becciu, non poteva rimanere in Aula in quanto “testimone”. Immediata la decisione del presidente Giuseppe Pignatone: “Deve uscire immediatamente”. Perlasca, visibilmente smagrito e con aria stralunata, ha incassato la decisione protestando vibratamente a gesti ed è stato espulso. Nel corso ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Colpo di scena durante l’udienza inal processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue: il teste chiave,Alberto, a udienza inoltrata si è presentato nell’Aula del Tribunaleera in corso l’interrogatorio dele Angelo. Il pm Alessandro Diddi ha fatto subito notare che, che si costituirà parte civile nel processo contro, non poteva rimanere in Aula in quanto “testimone”. Immediata la decisione del presidente Giuseppe: “Deve uscire immediatamente”., visibilmente smagrito e con aria stralunata, ha incassato la decisione protestando vibratamente a gesti ed è stato espulso. Nel corso ...

