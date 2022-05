Vaiolo delle scimmie, scatta lo stato di allerta in diversi Paesi: cosa accadrà ora (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo due anni di pandemia da Covid-19, una nuova malattia sta preoccupando gli scienziati di tutto il mondo in queste ultime ora. Da 23 persone con sintomi sospetti a 40 casi quasi certi di Vaiolo delle scimmie nel giro di poche ore: dopo l’Inghilterra altri due Paesi dichiarano lo stato di allerta per possibile diffusione del virus. Intanto, per evitare una seconda pandemia, l’Organizzazione mondiale della sanità ha già iniziato a indagare su quella che per ora è un’epidemia localizzata, circoscritta in determinate zone. Vediamo cosa sta accadendo nel mondo.



Mercoledì 18 maggio 2022, la Spagna ha confermato la presenza di 23 casi sospetti di Vaiolo delle scimmie sul territorio. Nel giro di poche ore lo ... Leggi su tvzap (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo due anni di pandemia da Covid-19, una nuova malattia sta preoccupando gli scienziati di tutto il mondo in queste ultime ora. Da 23 persone con sintomi sospetti a 40 casi quasi certi dinel giro di poche ore: dopo l’Inghilterra altri duedichiarano lodiper possibile diffusione del virus. Intanto, per evitare una seconda pandemia, l’Organizzazione mondiale della sanità ha già iniziato a indagare su quella che per ora è un’epidemia localizzata, circoscritta in determinate zone. Vediamosta accadendo nel mondo.Mercoledì 18 maggio 2022, la Spagna ha confermato la presenza di 23 casi sospetti disul territorio. Nel giro di poche ore lo ...

