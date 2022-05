Vaiolo delle scimmie Italia, Clementi: “Studiarne diffusione e non far sfuggire casi” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Si alza il livello di attenzione internazionale sul Vaiolo delle scimmie dopo gli ultimi casi rilevati in diverse parti del mondo, anche in aree non endemiche per la malattia. E dopo il primo caso Italiano, anche nel Paese si stanno intensificando le indagini. Adesso come ci si muove? “Bisognerà studiare la diffusione e la cosa più importante è la diagnosi: che non sfugga nessun caso, per capire se è un fenomeno che ha una diffusione ampia. Io presumo che non sia così”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Il Vaiolo delle scimmie – sottolinea – è stata una ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Si alza il livello di attenzione internazionale suldopo gli ultimirilevati in diverse parti del mondo, anche in aree non endemiche per la malattia. E dopo il primo casono, anche nel Paese si stanno intensificando le indagini. Adesso come ci si muove? “Bisognerà studiare lae la cosa più importante è la diagnosi: che non sfugga nessun caso, per capire se è un fenomeno che ha unaampia. Io presumo che non sia così”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Massimo, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Il– sottolinea – è stata una ...

rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - virgivirgivivi : RT @Maedhros67: Mettiamo subito in chiaro che del vaiolo delle scimmie (e del suo pre-approvato 'vaccino') non ci frega un beneamato cazzo. - PhryneFisher4 : RT @Winston13920: @venetolink @a_meluzzi Sfogo da radiazioni causate dal grafene iniettato….però lo chiamano vaiolo delle scimmie https://t… -