Un look perfetto per il re di TikTok

La sua presenza al Festival di Cannes 2022 aveva già suscitato curiosità. Ora Khaby Lame torna a sorprendere. Perché il TikToker più famoso del mondo ha debuttato sulla Croisette con un look davvero particolare. Il 22enne piemontese, infatti, ha sfoggiato un elegante smoking nero sul quale ha indossato un gilet addobbato con i suoi video.

