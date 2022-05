Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “Fermare focolaio in Ue” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Non c’è una cura specifica, in genere queste forme si autolimitano, hanno una durata e poi si risolvono” “Avevo detto che avremo avuto dei casi in Italia di Vaiolo delle scimmie, Spagna e Portogallo sono dietro l’angolo. Ora è un problema europeo e globale, dobbiamo fare molto bene il tracciamento e far sì che si fermi un focolaio che è partito”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando il primo caso italiano di Vaiolo delle scimmie isolato allo Spallanzani di Roma. “Una cosa positiva è che chi è vaccinato per il Vaiolo dovrebbe essere coperto, ma questa vaccinazione dal 1974 in poi non è stata fatta. Una parte importante della popolazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) “Non c’è una cura specifica, in genere queste forme si autolimitano, hanno una durata e poi si risolvono” “Avevo detto che avremo avuto dei casi in Italia di, Spagna e Portogallo sono dietro l’angolo. Ora è un problema europeo e globale, dobbiamo fare molto bene il tracciamento e far sì che si fermi unche è partito”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando il primo caso italiano diisolato allo Spallanzani di Roma. “Una cosa positiva è che chi è vaccinato per ildovrebbe essere coperto, ma questa vaccinazione dal 1974 in poi non è stata fatta. Una parte importante della popolazione ...

