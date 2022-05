Ultime Notizie Roma del 19-05-2022 ore 19:10 (Di giovedì 19 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura facciamo un punto sulla situazione di combattimenti continuano nel sud e nell’est del paese ma l’avanzata russa è più lenta del previsto perché si è detta disposto a tornare al tavolo dei negoziati con le autorità ucraine Ma chi è che fa prendere tempo le forze ucraine hanno anche colpito in territorio Russo è un civile è morto in un villaggio non lontano da assumi pesante acuta del governatore del giornale ucraino di Donetsk kirilenko la Russia sta uccidendo civili il 18 maggio I russi hanno ucciso 10 persone nella regione di Donetsk due i bambini morti intanto a mariupol acciaieria sono rimasti solo i comandanti alcuni nazionalisti forse un migliaio di uomini sulla sorte dei soldati che si sono ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura facciamo un punto sulla situazione di combattimenti continuano nel sud e nell’est del paese ma l’avanzata russa è più lenta del previsto perché si è detta disposto a tornare al tavolo dei negoziati con le autorità ucraine Ma chi è che fa prendere tempo le forze ucraine hanno anche colpito in territorio Russo è un civile è morto in un villaggio non lontano da assumi pesante acuta del governatore del giornale ucraino di Donetsk kirilenko la Russia sta uccidendo civili il 18 maggio I russi hanno ucciso 10 persone nella regione di Donetsk due i bambini morti intanto a mariupol acciaieria sono rimasti solo i comandanti alcuni nazionalisti forse un migliaio di uomini sulla sorte dei soldati che si sono ...

