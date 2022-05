Ucraina, processo a soldato russo: “Riconosco mia colpa”. E si scusa con vedova vittima (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Riconosco la mia colpa, ti chiedo di perdonarmi”. Così il sergente Vadim Shishimarin, il primo militare russo a essere processato a Kiev per crimini di guerra commessi in Ucraina, si è rivolto in aula a Kateryna Shalipova, vedova del civile di 62 anni a cui ha sparato alla testa nel villaggio di Chupakhivka, nella regione di Sumy, lo scorso 28 febbraio. Doveva obbedire agli ordini del suo superiore, si è difeso Shishimarin, ricordando che un ufficiale gli aveva detto di sparare all’uomo che stava parlando al telefono e che avrebbe potuto fornire informazioni sulla loro posizione. Shishimarin e altri militari russi si trovavano a bordo di un’auto e stavano scappando dalle forze ucraine. “Si merita l’ergastolo per aver ucciso mio marito” Oleksandr Shelipov, è stata la risposta di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – ”la mia, ti chiedo di perdonarmi”. Così il sergente Vadim Shishimarin, il primo militarea essere processato a Kiev per crimini di guerra commessi in, si è rivolto in aula a Kateryna Shalipova,del civile di 62 anni a cui ha sparato alla testa nel villaggio di Chupakhivka, nella regione di Sumy, lo scorso 28 febbraio. Doveva obbedire agli ordini del suo superiore, si è difeso Shishimarin, ricordando che un ufficiale gli aveva detto di sparare all’uomo che stava parlando al telefono e che avrebbe potuto fornire informazioni sulla loro posizione. Shishimarin e altri militari russi si trovavano a bordo di un’auto e stavano scappando dalle forze ucraine. “Si merita l’ergastolo per aver ucciso mio marito” Oleksandr Shelipov, è stata la risposta di ...

