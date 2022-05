Ucraina | Draghi “Fare ripartire il prima possibile i negoziati”

(Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per evitare che la crisi umanitaria continui ad aggravarsi dobbiamo raggiungere ilun cessate il fuoco e farcon forza i, è la posizione dell'Italia ed è un'aspirazione europea che ho condiviso con il presidente Biden e i leader politici del Congresso”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso dell'informativa, in Senato, sul conflitto tra Russia e. “In questi incontri ho riscontrato un apprezzamento per la solidità della posizione italiana fermamente ancorata nel campo transatlantico e nell'Unione Europea”, ha aggiunto.“Dobbiamo continuare a mantenere alta la pressione sulla Russia attraverso le sanzioni e dobbiamo portare Mosca al tavolo dei”, ha sottolineato il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Draghi: espulsioni nostri diplomatici è un atto ostile #Ucraina - Palazzo_Chigi : Incontro con @MarinSanna, Draghi: La richiesta di adesione alla #NATO è una chiara risposta all’invasione russa del… - FerdiGiugliano : 'La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina ????, e alla minaccia che… - DalpianoFabiola : RT @Palazzo_Chigi: In diretta dal Senato della Repubblica, l'informativa del Presidente Draghi sul conflitto in Ucraina - Mauro73432329 : -

Informativa al Senato del presidente del Consiglio......satellitari hanno individuato 9 mila corpi in quattro fosse comuni nei dintorni della città di Mariupol" ha aggiunto. Il premier ha ribadito che l'Italia è favorevole all'ingresso dell'...ROMA (ITALPRESS) - "Per evitare che la crisi umanitaria continui ad aggravarsi dobbiamo raggiungere il prima possibile un cessate il fuoco e far ripartire ...ROMA (Reuters) - Un cessate-il-fuoco tra Russia e Ucraina è l'obiettivo da raggiungere al più presto per far ripartire i negoziati tra Mosca e Kiev dopo l'invasione russa iniziata il 24 febbraio scors ...