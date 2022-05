The Band, la finalissima: i tutor 'si metteranno in gioco' e duetteranno con le proprie band (Di giovedì 19 maggio 2022) . Tutto pronto per la quinta e ultima puntata di 'The band', il talent in onda venerdì 20 maggio alle 21.25 ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 maggio 2022) . Tutto pronto per la quinta e ultima puntata di 'The', il talent in onda venerdì 20 maggio alle 21.25 ...

Advertising

qn_lanazione : The Band, ultima puntata. I tutor duettano con i loro gruppi - ricardo_ik_ahau : RT @devnulI: One Man Band Una volta i programmatori, almeno quelli che piacevano a me, erano eroi solitari, che sviluppavano un videogame… - grossonium : RT @pilloledirock: Il 19 maggio 1945 nasce Pete Townshend leader e chitarrista degli The Who. Townshend è l’autore della maggior parte de… - lifestyleblogit : The band: la finale (20 maggio) su Rai1 - - infoitcultura : Rai1: “The Band”, ultimo appuntamento il 20 maggio -