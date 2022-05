SpaceX senza confronti

Advertising

gianni_franza : Alcune aziende hanno mostrato interesse per una zona della #luna (peaks of eternal light) che è sempre illuminata d… - Simona03041743 : @AstroSamantha @Space_Station @SpaceX @Commercial_Crew @ESA_Italia @ASI_spazio Le vostre immagini lasciano senza pa… -

Musk: "Operazione non va avantidettagli su account falsi" vedi anche Twitter, Elon Musk: ... Già lo scorso 13 maggio il fondatore diaveva annunciato che l'accordo con la società era stato ...Con i successi della Crew Dragon di, al momento unico taxi privato per il trasporto di astronauti in orbita bassa, era da un po' ... Se questo voloequipaggio andrà come previsto, docking ...Starship e Super Heavy potrebbero essere pronti per il test orbitale entro giugno o luglio 2022. Mancano però ancora diversi step.Ormai è passato quasi un altro anno dal fatidico annuncio di Elon Musk, che nel 2021 e proprio in questo periodo dichiarava come "imminente" il primo test orbitale della navicella Starship di SpaceX.