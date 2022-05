Sky, torna Buffa Racconta: due puntate dedicate a Enzo Bearzot (Di giovedì 19 maggio 2022) A quarant’anni dal trionfo dell’Italia al Mundial di Spagna ’82, Sky dedica un nuovo racconto di Federico Buffa all’ex CT della Nazionale campione del mondo, Enzo Bearzot, il “Vecio”, protagonista di quell’indimenticabile successo. La produzione originale Sky Sport, in due episodi, è stata realizzata all’Archivio Storico dell’Ospedale Maggiore Policlinico, a Milano, città d’elezione di Bearzot, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 19 maggio 2022) A quarant’anni dal trionfo dell’Italia al Mundial di Spagna ’82, Sky dedica un nuovo racconto di Federicoall’ex CT della Nazionale campione del mondo,, il “Vecio”, protagonista di quell’indimenticabile successo. La produzione originale Sky Sport, in due episodi, è stata realizzata all’Archivio Storico dell’Ospedale Maggiore Policlinico, a Milano, città d’elezione di, L'articolo

Advertising

fisco24_info : Torna Sky Tg24 - Live in, a Venezia il 3 e 4 giugno: Eventi in diretta per portare il dibattito sul territorio - sportli26181512 : F1, frenare al GP di Spagna: ecco attenderci dalla gara del Montmeló. FOTO e VIDEO: Dopo Miami, la F1 torna in Euro… - infoitsport : Playoff NBA, Miami-Boston gara-2 stanotte su Sky: torna Marcus Smart? - sportli26181512 : Formula 1, GP Spagna: il meteo dal circuito del Montmeló 2022: La Formula 1 torna in pista, dopo Miami si torna in… - TonyMwawasi : RT @SkySport: #SkyBuffaRacconta torna con due nuove puntate dedicate ad Enzo Bearzot ? UN RACCONTO IN DUE EPISODI Il primo in onda venerdì… -