(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "La Dc diè unobello, che va. Alle elezioni politiche, però, vogliamo tutti biancoverdi, anche Totó". Lo scrive su Twitter Gianfrancocommentando l'impegno di Totóe della sua Dc nuova in

Advertising

Il Tempo

...sottolinea che nel Centrodestra 'c'è spazio per tutti e sono interessato alla discussione su un nuovo soggetto unitario. Capisco la provocazione di Salvini di Prima gli italiani in, ...... dopo le ultime incomprensioni, a cominciare da quelle regionali in. A rompere il ghiaccio, ... Gianfrancodi Verde è popolare sottolinea che 'è un bene che il centrodestra riprenda a ... Sicilia: Rotondi, 'sforzo di Cuffaro va sostenuto' Così Roberto Saliola, presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, nella sua relazione durante la tavola rotonda 'Roma la città che reinventa il futuro', nel corso ...Così Roberto Saliola, presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, nella sua relazione durante la tavola rotonda 'Roma la città che reinventa il futuro', nel corso ...