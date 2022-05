Scudetto al Milan? Quante sono le percentuali, ma... dove e perché può crollare la statistica (Di giovedì 19 maggio 2022) Fosse per la statistica, l'ultima giornata di campionato si potrebbe saltare e organizzare direttamente la festa Scudetto per il Milan. Ma il calcio è materia oscura, sfuggente, labile, è uno sport a basso punteggio in cui l'episodio incide sul risultato e ribalta un epilogo apparentemente scontato. È il motivo per cui noialtri lo seguiamo e lo faremo anche domenica, in barba alle statistiche: secondo il modello previsionale di Stats Perform di Opta basato sulle probabilità di risultato e le (poche) combinazioni possibili, il Milan ha l'80,6% di alzare il trofeo contro il 19,4% dell'Inter. A questo punto solo i rossoneri possono perdere lo Scudetto ma una statistica così sbilanciata determina la variabile principale: la psicologia. I rossoneri affrontano il rischio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Fosse per la, l'ultima giornata di campionato si potrebbe saltare e organizzare direttamente la festaper il. Ma il calcio è materia oscura, sfuggente, labile, è uno sport a basso punteggio in cui l'episodio incide sul risultato e ribalta un epilogo apparentemente scontato. È il motivo per cui noialtri lo seguiamo e lo faremo anche domenica, in barba alle statistiche: secondo il modello previsionale di Stats Perform di Opta basato sulle probabilità di risultato e le (poche) combinazioni possibili, ilha l'80,6% di alzare il trofeo contro il 19,4% dell'Inter. A questo punto solo i rossoneri posperdere loma unacosì sbilanciata determina la variabile principale: la psicologia. I rossoneri affrontano il rischio di ...

