Sanna Marin, freschezza al potere. La semplicità oltre il protocollo (Di giovedì 19 maggio 2022) La camicia bianca della premier finlandese Sanna Marin, 36 anni, la più giovane al mondo in una simile posizione di potere, manda in pensione una volta per tutte le spille di Madeleine Albright Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 maggio 2022) La camicia bianca della premier finlandese, 36 anni, la più giovane al mondo in una simile posizione di, manda in pensione una volta per tutte le spille di Madeleine Albright

Advertising

GiovaQuez : Sanna Marin: 'Il contesto della sicurezza europea è cambiato, la Russia non rispetta i principi fondamentali e vuol… - Palazzo_Chigi : Incontro con Sanna Marin, Draghi: Dobbiamo costruire una vera Difesa europea, complementare alla #NATO, per contrib… - GiovaQuez : Sanna Marin, nata dalla tempesta, la prima del suo nome, regina dei finlandesi, degli europei e del mio ??, signora… - MorinelliTony : RT @GiovaQuez: Sanna Marin: 'Il contesto della sicurezza europea è cambiato, la Russia non rispetta i principi fondamentali e vuole impedir… - CarloLovotti : RT @Marco_dreams: Finlandia. Sanna Marin, la più giovane premier in carica del pianeta, è figlia di un padre alcolizzato, la madre poi si… -