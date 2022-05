(Di giovedì 19 maggio 2022) Un verdetto che potrebbe costare caro a. La Corte di Giustizia dell’Unione europea (con sede in Lussemburgo) ha infatti dato ragione a. Su quale tema? Dopo un’ispezione all’aeroporto diOrio al Serio i due istituti previdenziali italiani riscontrarono almeno 4 milioni di euro di mancati versamenti di 219di, intentando contro la compagnia aerea low cost una causa giudiziaria che si trascina ormai da anni. La Corte europea ha ora decretato che è soggetto alla legislazione previdenziale italiana il personale di volo non coperto da certificati E101, che lavora per 45 minuti al giorno nel locale della compagnia aerea destinato ad accogliere l’equipaggio diall’aeroporto di Orio al Serio e che, per il rimanente tempo di ...

"Ryanair paghi i contributi Inps e Inail a 219 dipendenti di stanza a Bergamo" La decisione dei giudici sulla causa che riguarda 219 dipendenti della compagnia irlandese all'aeroporto di Orio. In gioco, almeno 4 milioni di euro ...