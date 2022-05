Roma, il momento di Spinazzola: col Torino verso una maglia da titolare (Di giovedì 19 maggio 2022) Contro il Torino, l’allenatore della Roma Mourinho potrebbe consegnare a Spinazzola una maglia da titolare Dopo il graduale ritorno in campo a quasi un anno di distanza dall’infortunio al tendine d’Achille, Leonardo Spinazzola si avvia anche verso la prima partita da titolare in questa stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Mourinho ritiene Karsdorp indispensabile e non vuole rischiarlo in campionato contro il Torino in vista della finale di Conference League. E così contro i granata Spinazzola potrebbe fare il suo ritorno dal 1? nel ruolo di terzino destro; ruolo in cui Mou lo sta provando negli ultimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Contro il, l’allenatore dellaMourinho potrebbe consegnare aunadaDopo il graduale ritorno in campo a quasi un anno di distanza dall’infortunio al tendine d’Achille, Leonardosi avvia anchela prima partita dain questa stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Mourinho ritiene Karsdorp indispensabile e non vuole rischiarlo in campionato contro ilin vista della finale di Conference League. E così contro i granatapotrebbe fare il suo ritorno dal 1? nel ruolo di terzino destro; ruolo in cui Mou lo sta provando negli ultimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

