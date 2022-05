Piovella (Soi): 'Non legge etichette 30% over 60, chirurgia alleata' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "Dopo i 60 anni, il 30% della popolazione italiana subisce una normale perdita della sensibilità al contrasto e questo impedisce di leggere immediatamente le parole scritte in piccolo, come le scadenze dei cibi e dei medicinali, o avere una immediata visone delle istruzioni di sicurezza per evitare, ad esempio, incidenti sul lavoro". Così Matteo Piovella, presidente della Società oftalmologica italiana (Soi), intervenendo a latere della seconda giornata del 19esimo Congresso internazionale Soi, in corso a Roma al Centro Congressi Rome Cavalieri, fino al 21 maggio. ( Video ) Attesa per la chirurgia del cristallino in diretta, prevista per domani, che "dà i risultati miglior da quanto esiste l'oculistica perché - spiega Piovella - in un solo intervento si tolgono i difetti di vista, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "Dopo i 60 anni, il 30% della popolazione italiana subisce una normale perdita della sensibilità al contrasto e questo impedisce dire immediatamente le parole scritte in piccolo, come le scadenze dei cibi e dei medicinali, o avere una immediata visone delle istruzioni di sicurezza per evitare, ad esempio, incidenti sul lavoro". Così Matteo, presidente della Società oftalmologica italiana (Soi), intervenendo a latere della seconda giornata del 19esimo Congresso internazionale Soi, in corso a Roma al Centro Congressi Rome Cavalieri, fino al 21 maggio. ( Video ) Attesa per ladel cristallino in diretta, prevista per domani, che "dà i risultati miglior da quanto esiste l'oculistica perché - spiega- in un solo intervento si tolgono i difetti di vista, ...

