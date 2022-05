Paradiso delle Signore addio: la settima stagione sarà l’ultima? (Di giovedì 19 maggio 2022) Paradiso delle Signore addio, la soap opera di Rai Uno sta davvero andando incontro alla chiusura definitiva: pare che la settimana stagione possa essere l’ultima. Sembra proprio essere in arrivo delle brutte notizie per il pubblico di Rai Uno che ormai da molti anni segue con passione le vicende della famosa soap opera che qualche settimane fa ha chiuso i battenti della sesta stagione per dare appuntamento a dopo l’estate. Voci sempre più insistenti infatti vogliono la chiusura definitiva dello show con il finale della settima stagione in partenza proprio da Settembre, una notizia che ha gettato tutti in allarme. Ansa FotoProprio in questi giorni infatti tutti gli ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 maggio 2022), la soap opera di Rai Uno sta davvero andando incontro alla chiusura definitiva: pare che lanapossa essere. Sembra proprio essere in arrivobrutte notizie per il pubblico di Rai Uno che ormai da molti anni segue con passione le vicende della famosa soap opera che qualchene fa ha chiuso i battenti della sestaper dare appuntamento a dopo l’estate. Voci sempre più insistenti infatti vogliono la chiusura definitiva dello show con il finale dellain partenza proprio da Settembre, una notizia che ha gettato tutti in allarme. Ansa FotoProprio in questi giorni infatti tutti gli ...

Advertising

salutegreen24 : (Adnkronos) - Per prima cosa ha creato il suo 'bambuseto' alle porte di Ferrara convinto delle grandi potenzialità… - jmorat : RT @vaielettrico: Davvero la Norvegia, il paradiso dell'auto elettrica, vuole cancellare i #BONUS alle #EVs ? La voce gira, rilanciata dai… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: La cupola della chiesa di Santa Maria del Quartiere (Parma) è una delle più grandi d'Italia. Tra il 1626 e il 1629, Pier… - laura99164560 : RT @AlbertoSomma4: Ma come, credevo di essere morto anzitempo, come molti altri, viste le parole della nota 'scienzah' delle virostar. Infa… - O0O0O000O0O0 : Non mi sono fatto un idea precisa di cosa potrebbe esserci dopo. In realtà pensare a delle dimensioni tipo paradiso… -