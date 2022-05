M5S-Pd: Conte a Boccia, 'Compagni? Chiamateci amici e amiche' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - All'esponente dem Francesco Boccia, che si domanda se i 5 Stelle possano essere chiamati 'Compagni', risponde a distanza il leader del M5S Giuseppe Conte, interpellato sulla questione dal direttore dell'Adnkronos Gian Marco Chiocci nel corso dell'evento 'Pnrr: priorità e futuro dell'Italia' organizzato da Aepi e Adnkronos al Palazzo dell'Informazione. Boccia è intervenuto pochi minuti prima dell'ex premier, costretto a lasciare il convegno per raggiungere l'Aula della Camera, ma il suo interrogativo viene riportato al presidente del M5S che risponde con un sorriso e una battuta: "Chiamateci amici, amiche". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - All'esponente dem Francesco, che si domanda se i 5 Stelle possano essere chiamati '', risponde a distanza il leader del M5S Giuseppe, interpellato sulla questione dal direttore dell'Adnkronos Gian Marco Chiocci nel corso dell'evento 'Pnrr: priorità e futuro dell'Italia' organizzato da Aepi e Adnkronos al Palazzo dell'Informazione.è intervenuto pochi minuti prima dell'ex premier, costretto a lasciare il convegno per raggiungere l'Aula della Camera, ma il suo interrogativo viene riportato al presidente del M5S che risponde con un sorriso e una battuta: "".

