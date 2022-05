Long covid e bambini | sintomi post infezione e durata

Advertising

Avvenire_Nei : «Si ammala anche la mente». È la pandemia del long #Covid - Corriere : Long-Covid, due anni dopo il ricovero oltre la metà dei pazienti ha ancora almeno un sintomo - StefaniaFalone : Firenze, Giuditta Spagni infettata in corsia 18 mesi fa, non è più tornata a lavoro per il long Covid - pasqualedicarl1 : RT @13_lumina: Tg5 :Gente che ha patologie mesi e mesi dopo un tampone negativo é vittima del long Covid, gente che ha una miocardite un gi… - CarloneDaniela : RT @13_lumina: Tg5 :Gente che ha patologie mesi e mesi dopo un tampone negativo é vittima del long Covid, gente che ha una miocardite un gi… -

Roma, 19 mag. -, il 17% dei bambini e degli adolescenti italiani che hanno avuto l'infezione manifesta a distanza di 3 mesi sintomi. I più comuni sono la congestione nasale, il mal di testa e l'...

«Si ammala anche la mente». È la pandemia del long Covid Il 17% dei bambini e degli adolescenti italiani che hanno avuto una infezione da Covid-19 manifesta a distanza di tre mesi sintomi da long Covid, tra i quali i più comuni sono la congestione nasale, ...Sono i danni indiretti della pandemia sui ragazzi, il long Covid psicologico. Negli atenei le richieste e i colloqui con gli psicoterapeuti sono aumentati del 75%. Alle scuole superiori gli ...