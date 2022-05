Lo Sri Lanka è ufficialmente in default, per la prima volta nella sua storia (Di giovedì 19 maggio 2022) La banca centrale dello Sri Lanka ha annunciato che il paese è entrato ufficialmente in default, ovvero lo stato di insolvenza in cui il governo di un paese non è più in grado di ripagare il proprio debito pubblico. È Leggi su ilpost (Di giovedì 19 maggio 2022) La banca centrale dello Sriha annunciato che il paese è entratoin, ovvero lo stato di insolvenza in cui il governo di un paese non è più in grado di ripagare il proprio debito pubblico. È

