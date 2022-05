La piattaforma SmartThings di Samsung sarà la prima a testare i dispositivi Matter

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ha lanciato un programma ad accesso anticipato per alcune aziende selezionate, che potrannoi lorocon gli hubentrambi aggiornati a....

Advertising

Digital_Day : Ha lanciato un programma ad accesso anticipato per alcune aziende selezionate, che potranno testare i loro disposit… -

Samsung Newsroom Italy

... Flat 43 , 3840 2160 (UHD 4K),Smart TV, Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, ... Spina WiFi, Compatibile con Apple HomeKit, Siri, Alexa, Google Assistant e, Nessun Hub ...LaSamsung TV Plus dà accesso a contenuti esclusivi, mentre la modalitàconsente di rilevare automaticamente i dispositivi della smart home collegati alla stessa rete Wifi e ... Samsung SmartThings integra Matter nel proprio ecosistema, portando il protocollo di controllo dei dispositivi su più prodotti Samsung Ha lanciato un programma ad accesso anticipato per alcune aziende selezionate, che potranno testare i loro dispositivi con gli hub SmartThings entrambi aggiornati a Matter.Sembra che qualcosa si stia muovendo dalle parti di Matter (qui un nostro approfondimento), il nuovo, attesissimo standard per la domotica creato dalla Conn ...