Incidente asilo L' Aquila | la proprietaria dell' auto | Ho provato a fermarla con le mani

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 19 maggio 2022) Continuano le indagini sull'avvenuto a L', dove un'ha travolto alcuni bambini mentre stavano giocando nel cortile di un. Sei di loro sono stati colpiti: uno è morto, un altro è in gravi condizioni in ospedale, altri quattro sono rimasti feriti. Migliorano le condizionie due bimbe di 4 anni ricoverate al Policlinico Gemelli di Roma. Ladel veicolo è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale. La donna aveva parcheggiato l'in discesa, lasciando a bordo un minorenne, per andare a prendere gli altri figli a scuola. "Sono sicura di aver inserito la marcia e di aver lasciato la macchina in pianura", ha detto la donna rilasciando le prime dichiarazioni. Ma improvvisamente il mezzo si è messo in movimento ...