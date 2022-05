Illycaffè: ricavi in crescita, +17,4% in tutti i principali mercati e canali (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Labitalia) - Il Consiglio di amministrazione della Illycaffè S.p.A. ha approvato il bilancio consolidato 2021 caratterizzato da ricavi in crescita rispetto al 2020 e sostanzialmente in linea rispetto al 2019 e un profilo di redditività in miglioramento rispetto al 2020, anche se ancora inferiore rispetto ai livelli pre-pandemia. Nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, i ricavi consolidati nel 2021 sono risultati pari a circa 500 milioni di euro, in aumento del 17,4% rispetto al 2020 trainati da una progressiva ripresa nei consumi fuori casa e dai risultati positivi nei canali Home (principalmente e-commerce e modern trade). L'Italia ha registrato un incremento dei ricavi del 16,7% rispetto al 2020 e del 2,4% rispetto al 2019, grazie a un buon recupero ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Labitalia) - Il Consiglio di amministrazione dellaS.p.A. ha approvato il bilancio consolidato 2021 caratterizzato dainrispetto al 2020 e sostanzialmente in linea rispetto al 2019 e un profilo di redditività in miglioramento rispetto al 2020, anche se ancora inferiore rispetto ai livelli pre-pandemia. Nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, iconsolidati nel 2021 sono risultati pari a circa 500 milioni di euro, in aumento del 17,4% rispetto al 2020 trainati da una progressiva ripresa nei consumi fuori casa e dai risultati positivi neiHome (principalmente e-commerce e modern trade). L'Italia ha registrato un incremento deidel 16,7% rispetto al 2020 e del 2,4% rispetto al 2019, grazie a un buon recupero ...

illycaffe': utile 2021 balza a 11,9 mln, +17,4% ricavi a 500 mln su livelli 2019 La marginalita' si e' attestata al 12,3% dei ricavi, sostanzialmente in linea rispetto al 2020 (12,4%), in riduzione rispetto al 2019 (13,9% dei ricavi 2019). L'Ebit e' salito del 42,1% sul 2020 a 20,... illycaffe': utile 2021 balza a 11,9 mln, +17,4% ricavi a 500 mln su livelli 2019 - 2 Scenario futuro si prospetta complesso ed incerto . Anche l'area Emea (esclusa l'Italia) e' risultata in crescita del 10,1% rispetto al 2020. Gli Stati Uniti, fortemente impattati dalla pandemia nel ... La marginalita' si e' attestata al 12,3% dei, sostanzialmente in linea rispetto al 2020 (12,4%), in riduzione rispetto al 2019 (13,9% dei2019). L'Ebit e' salito del 42,1% sul 2020 a 20,...Scenario futuro si prospetta complesso ed incerto . Anche l'area Emea (esclusa l'Italia) e' risultata in crescita del 10,1% rispetto al 2020. Gli Stati Uniti, fortemente impattati dalla pandemia nel ...