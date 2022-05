“Il divieto dei solarium salverebbe centinaia di vite dal cancro”, lo studio (Di giovedì 19 maggio 2022) Lo studio, pubblicato su The Medical Journal of Australia e condotto dalla professoressa associata Louisa Gordon, economista sanitaria presso il QIMR Berghofer Medical Research Institute, ha permesso di vietare nel 2016 i lettini abbronzanti nei solarium in Australia: ora i ricercatori vogliono fare lo stesso anche nel Regno Unito. Questo divieto, come accaduto già in Australia, ridurrebbe significativamente il numero di casi di cancro della pelle, i melanoma. Infatti, la ricerca della professoressa Louisa Gordon e dei suoi colleghi ha scoperto che i lettini abbronzanti nei solarium erano la causa di 281 melanomi, 43 decessi e 2.572 carcinomi a cellule squamose in Australia ogni anno. Grazie agli sforzi dei ricercatori australiani, si stima che il divieto abbia portato a evitare ben ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 19 maggio 2022) Lo, pubblicato su The Medical Journal of Australia e condotto dalla professoressa associata Louisa Gordon, economista sanitaria presso il QIMR Berghofer Medical Research Institute, ha permesso di vietare nel 2016 i lettini abbronzanti neiin Australia: ora i ricercatori vogliono fare lo stesso anche nel Regno Unito. Questo, come accaduto già in Australia, ridurrebbe significativamente il numero di casi didella pelle, i melanoma. Infatti, la ricerca della professoressa Louisa Gordon e dei suoi colleghi ha scoperto che i lettini abbronzanti neierano la causa di 281 melanomi, 43 decessi e 2.572 carcinomi a cellule squamose in Australia ogni anno. Grazie agli sforzi dei ricercatori australiani, si stima che ilabbia portato a evitare ben ...

