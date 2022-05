I 50 anni di Laura Freddi: “E’ il compleanno più bello” (Di giovedì 19 maggio 2022) Laura Freddi oggi compie 50 anni, nessuna paura per l’età, anzi per la bellissima festeggiata questo è il suo compleanno più bello. Ha soffiato le candeline sulla fragolata aiutata dalla sua meravigliosa bambina, la piccola Ginevra, ha ricevuto gli auguri dei fan che la seguono da sempre ma da un po’ Laura Freddi ha anche capito che il pubblico che la segue in tv continua ad ammirarla. Non solo non l’hanno dimenticata ma molti vorrebbero rivederla opinionista del GF Vip o magari conduttrice in un programma tutto suo. Bella, semplice, artista, spontanea e 50enne come poche. Il suo successo è iniziato alla fine degli anni ’80 quando dopo il diploma in ragioneria ha vinto il concorso internazionale Teen Agers di Cavalese per poi prendere pare nel film ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 maggio 2022)oggi compie 50, nessuna paura per l’età, anzi per la bellissima festeggiata questo è il suopiù. Ha soffiato le candeline sulla fragolata aiutata dalla sua meravigliosa bambina, la piccola Ginevra, ha ricevuto gli auguri dei fan che la seguono da sempre ma da un po’ha anche capito che il pubblico che la segue in tv continua ad ammirarla. Non solo non l’hanno dimenticata ma molti vorrebbero rivederla opinionista del GF Vip o magari conduttrice in un programma tutto suo. Bella, semplice, artista, spontanea e 50enne come poche. Il suo successo è iniziato alla fine degli’80 quando dopo il diploma in ragioneria ha vinto il concorso internazionale Teen Agers di Cavalese per poi prendere pare nel film ...

Advertising

webecodibergamo : Originaria di Villafranca di Verona, 26 anni, affianca Božana Butigan e la nuova arrivata Federica Stufi. «Bergamo… - Laura_McFly95 : RT @TandiRi: Io non ho studiato greco ma “bella calligrafia” so che non si dice perché sono su Twitter da dieci anni e lo ripetete ogni mese - albertoni_laura : RT @M0NIETTA: Il genio #CanYaman oggi assesta un colpo micidiale alle folli impantanate nel sottobosco più gretto e meschino del suo fandom… - Laura_Virgy : @gstarwind @claudeger55 @aishyte Infatti è per quello che non me l'hanno fatto. Avevo chiesto anni fa vedendo miei… - Laura_Virgy : @claudeger55 @aishyte @gstarwind Io non l'ho fatto. C'è stato un periodo di un paio di anni in cui c'erano cautele… -