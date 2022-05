Gaffe di Bush: "La brutale invasione dell'Iraq, ops dell'Ucraina" (Di giovedì 19 maggio 2022) Gaffe dell'ex presidente Usa George W. Bush. Durante un discorso a Dallas sulla guerra condotta della Russia in Ucraina ha definito l'invasione dell'Iraq "ingiustificata e brutale", prima di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022)'ex presidente Usa George W.. Durante un discorso a Dallas sulla guerra condottaa Russia inha definito l'"ingiustificata e", prima di ...

ilpost : George W. Bush ha condannato «l’invasione brutale e totalmente ingiustificata dell’Iraq. Volevo dire, dell’Ucraina» - _Nico_Piro_ : Aggiungo (per ricordare come la vittoria sia un concetto variabile e sfuggente) la recente gaffe di George W Bush..… - HuffPostItalia : La gaffe di Bush: 'L’invasione del tutto ingiustificata e brutale dell’Iraq... Volevo dire dell’Ucraina' - ZenatiDavide : Guerra in Ucraina, la gaffe di George W. Bush: “La brutale e ingiustificata invasione dell’Iraq…”. Poi si corregge… - FioritaOfficina : RT @_Nico_Piro_: Aggiungo (per ricordare come la vittoria sia un concetto variabile e sfuggente) la recente gaffe di George W Bush...'La de… -