Esame farsa Suarez: sette condanne a Monza (Di giovedì 19 maggio 2022) sette condanne e due assoluzioni concludono l'inchiesta partita a Monza nel settembre 2021 riguardo l'Esame farsa di Luis Suarez, attaccante... Leggi su calciomercato (Di giovedì 19 maggio 2022)e due assoluzioni concludono l'inchiesta partita anelmbre 2021 riguardo l'di Luis, attaccante...

Caso Suarez, per l'esame 'farsa' 7 condanne e 2 assoluzioni a Monza Si è conclusa con alcune condanne la parte dell 'inchiesta partita a Monza nel settembre 2021 riguardo l'esame ' farsa ' del calciatore uruguaiano Luis Suarez che sostenne un esame di lingua italiana di livello B1 all' Università per stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana ed essere ...