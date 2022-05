Dybala, continuano le voci sul suo futuro: l’Arsenal chiede informazioni (Di giovedì 19 maggio 2022) Oltre a Inter e Roma in Italia e Tottenham in Inghilterra, anche l’Arsenal si mette sulle tracce di Dybala. Arteta chiede informazioni Secondo quanto riportato da ESPN c’è una nuova candidata nel futuro di Dybala dopo il suo addio alla Juventus. Dopo Inter, Roma e Tottenham, oltre che i sondaggi di Manchester United e Newcastle, ora spunta anche l’Arsenal. Secondo quanto riportato dall’emittente americana, Arteta in persona avrebbe preso contatti con l’entourage del giocatore per cercare di capirne richieste e pretese per il contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Oltre a Inter e Roma in Italia e Tottenham in Inghilterra, anchesi mette sulle tracce di. ArtetaSecondo quanto riportato da ESPN c’è una nuova candidata neldidopo il suo addio alla Juventus. Dopo Inter, Roma e Tottenham, oltre che i sondaggi di Manchester United e Newcastle, ora spunta anche. Secondo quanto riportato dall’emittente americana, Arteta in persona avrebbe preso contatti con l’entourage del giocatore per cercare di capirne richieste e pretese per il contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Dybala, continuano le voci sul suo futuro: l’Arsenal chiede informazioni - Daniele04288601 : @juvemydream E intanto andranno via: Chiellini 38 anni Bernardeschi 28 anni Dybala 29 anni E ci sarebbero da cedere… - __LucaMagnani__ : @RaffaelloLeao Eppure continuano a metterne senza avere mezzo problema burocratico. Poi, che sia una delle tante no… - TorinoRos : @max_cromax sono 48 ore che piango per Dybala, ma se dovesse andare lì per me è morto e sepolto come tutti gli altr… - simonevitali85 : @toselluc Se tutti continuano a nominare sempre e solo Juve Barcellona, il motivo qual è? Tutti ci ricordiamo decin… -