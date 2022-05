Draghi va avanti: «Cessate il fuoco e negoziati, altre mille unità per la Nato». Salvini: «Altre armi? Io non ci sto» (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente del Consiglio riferisce sui recenti sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina: «Kiev deciderà che pace accettare. Pronti a rafforzare la Nato con mille unità tra Ungheria e Bulgaria» Leggi su corriere (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente del Consiglio riferisce sui recenti sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina: «Kiev deciderà che pace accettare. Pronti a rafforzare lacontra Ungheria e Bulgaria»

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, Mosca ammette per la prima volta “difficoltà”. Espulsi 24 diplomatici italiani. Draghi: “Atto ostile”. Erd… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Mosca ammette: “Difficoltà, ma andremo avanti”. Russia espelle 24 diplomatici itali… - fattoquotidiano : L'INVIO DELLE ARMI PESANTI ALL'UCRAINA “Non possiamo pensare che il governo vada avanti da sé, serve un mandato po… - Oxanna2003 : RT @DmitryEvic: Atto ostile? Dimentica che il primo ad espelle diplomatici Russi è stato lui. Altra occasione per tacere. - RomanatoM : RT @DmitryEvic: Atto ostile? Dimentica che il primo ad espelle diplomatici Russi è stato lui. Altra occasione per tacere. -