Draghi al Senato: “Mantenere dialogo con la Russia” (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Premier Mario Draghi è intervenuto al Senato per un’informativa e ha rilasciato importanti dichiarazioni sullo stato attuale del conflitto tra Russia e Ucraina, delineando la linea italiana, e di conseguenza europea. “Mantenere aperti i dialoghi con Mosca non è solo importante ma necessario. Le espulsioni da parte di Mosca di diplomatici italiani avvenute mercoledì sono un atto ostile che però avviene dopo espulsioni di diplomatici russi da parte di Paesi europei” ha affermato il Presidente del Consiglio. “Il costo pagato da Kiev in termini di vite umane è enorme“ continua Draghi “L’Italia è in prima fila per indagare sui crimini di guerra che sono stati commessi. Nel corso degli incontri avuti durante il viaggio a Washington ho riscontrato un apprezzamento universale per la solidità della ... Leggi su zon (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Premier Marioè intervenuto alper un’informativa e ha rilasciato importanti dichiarazioni sullo stato attuale del conflitto trae Ucraina, delineando la linea italiana, e di conseguenza europea. “aperti i dialoghi con Mosca non è solo importante ma necessario. Le espulsioni da parte di Mosca di diplomatici italiani avvenute mercoledì sono un atto ostile che però avviene dopo espulsioni di diplomatici russi da parte di Paesi europei” ha affermato il Presidente del Consiglio. “Il costo pagato da Kiev in termini di vite umane è enorme“ continua“L’Italia è in prima fila per indagare sui crimini di guerra che sono stati commessi. Nel corso degli incontri avuti durante il viaggio a Washington ho riscontrato un apprezzamento universale per la solidità della ...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica, l'informativa del Presidente Draghi sul conflitto in Ucraina - matteosalvinimi : Pace e lavoro, intervengo in diretta dal Senato dopo l'informativa del presidente Draghi. - Agenzia_Ansa : UCRAINA 'Il costo dell'invasione russa in termini di vite umane è terribile. L'Italia ha offerto sostegno per indag… - NewsPadania : RT @Palazzo_Chigi: In diretta dal Senato della Repubblica, l'informativa del Presidente Draghi sul conflitto in Ucraina - Nonnadinano : RT @Agenzia_Ansa: L'intervento integrale del premier Mario Draghi al Senato per l'informativa sulla guerra in Ucraina. #ANSA -