Completamento della condotta sottomarina di Minori (Di giovedì 19 maggio 2022) La Provincia di Salerno sta proseguendo la realizzazione del ‘Grande Progetto di Risanamento dei Corpi Idrici Superficiali della provincia di Salerno” per il comparto 6B che comprende i Comuni di Maiori e Minori. Tutto il progetto, che include anche questo intervento, rientra nel Programma Operativo Regionale FESR Campania. “Abbiamo provveduto all’appalto dei lavori in tempi record – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – e saranno completati nel giro di poche settimane. La condotta sottomarina a Minori viene realizzata con una tecnologia di scavo estremamente innovativa e consentirà di condurre gli scarichi pretrattati a circa 600 metri al largo della costa, arrivando presumibilmente ad 800 ml e raggiungendo una profondità tra i 40 e i 50 m., così ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 19 maggio 2022) La Provincia di Salerno sta proseguendo la realizzazione del ‘Grande Progetto di Risanamento dei Corpi Idrici Superficialiprovincia di Salerno” per il comparto 6B che comprende i Comuni di Maiori e. Tutto il progetto, che include anche questo intervento, rientra nel Programma Operativo Regionale FESR Campania. “Abbiamo provveduto all’appalto dei lavori in tempi record – dichiara il PresidenteProvincia Michele Strianese – e saranno completati nel giro di poche settimane. Laviene realizzata con una tecnologia di scavo estremamente innovativa e consentirà di condurre gli scarichi pretrattati a circa 600 metri al largocosta, arrivando presumibilmente ad 800 ml e raggiungendo una profondità tra i 40 e i 50 m., così ...

Advertising

f_uccheddu : RT @ehmobasta: 'L'amore, quando c'è, è come una luce dentro Ti leva dall'oscurità della solitudine e ti eleva al completamento della tua me… - Lucyluciana94 : RT @ehmobasta: 'L'amore, quando c'è, è come una luce dentro Ti leva dall'oscurità della solitudine e ti eleva al completamento della tua me… - Gugliel64913761 : RT @ehmobasta: 'L'amore, quando c'è, è come una luce dentro Ti leva dall'oscurità della solitudine e ti eleva al completamento della tua me… - rosarioruocco3 : RT @ehmobasta: 'L'amore, quando c'è, è come una luce dentro Ti leva dall'oscurità della solitudine e ti eleva al completamento della tua me… - alycecappellaio : RT @ehmobasta: 'L'amore, quando c'è, è come una luce dentro Ti leva dall'oscurità della solitudine e ti eleva al completamento della tua me… -