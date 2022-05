Bce, al Consiglio di aprile alcuni avrebbero voluto "agire subito" (Di giovedì 19 maggio 2022) Alla riunione di metà aprile alcuni componenti del Consiglio direttivo della Bce avrebbero voluto agire subito, "per dimostrare la determinazione" a riportare l'inflazione ai livelli obiettivo. Ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Alla riunione di metàcomponenti deldirettivo della Bce, "per dimostrare la determinazione" a riportare l'inflazione ai livelli obiettivo. Ma ...

Advertising

FINAcademy_ : Bce, agire senza ritardi sui tassi. La flessibilità sia permanente Il Consiglio avanza l'ipotesi di rendere la fles… - PaoloLuraschi : finanziaria Bce:attesa giovedì pubblicazione minute scorso meeting politica monetaria Bce;attesa venerdì fiducia de… - guiodic : @AleGuerani Mi fa sempre sorridere quando riferiscono le dichiarazioni di un governatore definendolo 'della BCE'. K… - Ale79Friul : RT @ilcjanpete1: 'non ti vaccini, ti ammali, muori' 'Volete la pace o i #condizionatori' Rendiamoci conto che questa persona era alla #Bce… - VperVents : @iuvinale_n L'UNCC venne creato dal Consiglio di Sicurezza in questo caso mi pare una soluzione non praticabile per… -