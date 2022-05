Azione. Richetti, 'in Trentino non faremo primarie' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "In relAzione al dibattito apertosi in Trentino a proposito delle future elezioni provinciali, preciso e ribadisco che la linea politica di Azione è quella contenuta nella relAzione del Segretario Mario Raffaelli (componente della segreteria nazionale) nel recente Congresso provinciale". Lo dichiara il presidente di Azione, Matteo Richetti. "In tale relAzione è stato precisato, tra l'altro, che la candidatura alla guida del governo provinciale dovrà essere scelta attraverso un dialogo fra i soggetti che comporranno la futura coalizione così come è stato fatto, con scelta vincente, in occasione delle ultime elezioni comunali di Trento. Ciò esclude tassativamente, per quanto ci riguarda, qualsiasi ricorso ad elezioni primarie. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "In relal dibattito apertosi ina proposito delle future elezioni provinciali, preciso e ribadisco che la linea politica diè quella contenuta nella reldel Segretario Mario Raffaelli (componente della segreteria nazionale) nel recente Congresso provinciale". Lo dichiara il presidente di, Matteo. "In tale relè stato precisato, tra l'altro, che la candidatura alla guida del governo provinciale dovrà essere scelta attraverso un dialogo fra i soggetti che comporranno la futura coalizione così come è stato fatto, con scelta vincente, in occasione delle ultime elezioni comunali di Trento. Ciò esclude tassativamente, per quanto ci riguarda, qualsiasi ricorso ad elezioni. ...

Advertising

TV7Benevento : Azione. Richetti, 'in Trentino non faremo primarie' - - CosenzaChannel : Azione, il partito di Richetti e Calenda si radica in provincia: il segretario Lefosse annuncia sinergie fra gli en… - VeniAbbatinali : @LoStregattoo @CarloCalenda @Piu_Europa @forza_italia Lo legga tutto '.. Il Congresso ha eletto Matteo Richetti Pr… - Terry43887542 : @MatteoRichetti @AndreaRomano9 @Azione_it Buongiorno Richetti, rispondere a Andrea Romano????????poveretto, lui e l int… - rcolosimo : @MarcoRossetti01 @Azione_it Nulla è per sempre. E poi Calenda da solo non è un partito. Azione ha bisogno di diri… -