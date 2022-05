Annuncio ufficiale di Aubameyang sul futuro: decisione a sorpresa! (Di giovedì 19 maggio 2022) Che Pierre-Emerick Aubameyang sia rinato al Barcellona è sotto gli occhi di tutti. Da quando si è accasato in blaugrana, infatti, ha siglato 13 gol in 22 presenze. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, l’attaccante gabonese, all’età di 32 anni, ha scelto di lasciare la sua nazionale, di cui era capitano dal 2014 e marcatore migliore di tutti i tempi con 30 gol. Aubameyang Gabon Ritiro Le parole del giocatore: “Dopo 13 anni di orgoglio nel rappresentare il mio Paese, Annuncio che sto terminando la mia carriera internazionale. Vorrei ringraziare il popolo gabonese e tutti coloro che mi hanno sostenuto nel bene e nel male. Avrò tanti bei ricordi, come il giorno in cui ho esordito in nazionale, o il giorno in cui sono tornato dalla Nigeria con il Pallone d’Oro africano. Ringrazio il nostro Presidente, Sua Eccellenza Ali ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Che Pierre-Emericksia rinato al Barcellona è sotto gli occhi di tutti. Da quando si è accasato in blaugrana, infatti, ha siglato 13 gol in 22 presenze. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, l’attaccante gabonese, all’età di 32 anni, ha scelto di lasciare la sua nazionale, di cui era capitano dal 2014 e marcatore migliore di tutti i tempi con 30 gol.Gabon Ritiro Le parole del giocatore: “Dopo 13 anni di orgoglio nel rappresentare il mio Paese,che sto terminando la mia carriera internazionale. Vorrei ringraziare il popolo gabonese e tutti coloro che mi hanno sostenuto nel bene e nel male. Avrò tanti bei ricordi, come il giorno in cui ho esordito in nazionale, o il giorno in cui sono tornato dalla Nigeria con il Pallone d’Oro africano. Ringrazio il nostro Presidente, Sua Eccellenza Ali ...

