"Al voto per una riforma vera", Carlo Nordio sulla giustizia (Di giovedì 19 maggio 2022) Tra i principali sostenitori del sì ai cinque quesiti referendari in materia di giustizia c'è Carlo Nordio, ex magistrato e presidente del Comitato «Sì per la libertà, sì per la giustizia». Lo raggiungiamo telefonicamente mentre è in viaggio, destinazione Teramo, per un'iniziativa a supporto della campagna per il sì, organizzata dalla Fondazione Luigi Einaudi. Dottor Nordio, perché votare sì? «Perché è una risposta strategica che va al di là del significato dei singoli quesiti, che sono anche tecnicamente difficili da comprendere da parte degli elettori. Ai cittadini chiediamo se siete contenti della giustizia penale italiana, allora disinteressatevi dei referendum ed andate al mare. Ma se ritenete - come tutto lascia supporre - che siate insoddisfatti per la lunghezza dei processi, per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Tra i principali sostenitori del sì ai cinque quesiti referendari in materia dic'è, ex magistrato e presidente del Comitato «Sì per la libertà, sì per la». Lo raggiungiamo telefonicamente mentre è in viaggio, destinazione Teramo, per un'iniziativa a supporto della campagna per il sì, organizzata dalla Fondazione Luigi Einaudi. Dottor, perché votare sì? «Perché è una risposta strategica che va al di là del significato dei singoli quesiti, che sono anche tecnicamente difficili da comprendere da parte degli elettori. Ai cittadini chiediamo se siete contenti dellapenale italiana, allora disinteressatevi dei referendum ed andate al mare. Ma se ritenete - come tutto lascia supporre - che siate insoddisfatti per la lunghezza dei processi, per ...

