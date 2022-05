“A settembre come concorrente”: Alfonso Signorini lo ha scelto, strappato a Barbara D’Urso (Di giovedì 19 maggio 2022) Alfonso Signorini è pronto a varare una nuova edizione del suo “GF Vip 7”: nel cast ci sarà un protetto di Barbara D’Urso. il conduttore Alfonso Signorini (fonte youtube)Continua la guerra intestina in seno a Mediaset. Tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso intercorre da sempre una sotterranea rivalità, sebbene i due conduttori dichiarino ai microfoni imperitura e reciproca stima. Qualche anno fa, il mattatore del “GF Vip” aveva infatti rilasciato ai microfoni del talk-show “Belve” alcuni dichiarazioni difficilmente mal interpretabili. Alfonso Signorini aveva rivelato: “La D’Urso non mi piace, perché non mi piace quel genere di televisione… Riconosco in lei una grande ... Leggi su specialmag (Di giovedì 19 maggio 2022)è pronto a varare una nuova edizione del suo “GF Vip 7”: nel cast ci sarà un protetto di. il conduttore(fonte youtube)Continua la guerra intestina in seno a Mediaset. Traintercorre da sempre una sotterranea rivalità, sebbene i due conduttori dichiarino ai microfoni imperitura e reciproca stima. Qualche anno fa, il mattatore del “GF Vip” aveva infatti rilasciato ai microfoni del talk-show “Belve” alcuni dichiarazioni difficilmente mal interpretabili.aveva rivelato: “Lanon mi piace, perché non mi piace quel genere di televisione… Riconosco in lei una grande ...

