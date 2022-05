Ucraina, nessuna pace è possibile senza una sostanziale revisione del sistema economico (Di mercoledì 18 maggio 2022) A proposito della guerra in Ucraina la stampa odierna dà risalto alla resa di circa 1000 componenti del battaglione Azov, che sono usciti dai sotterranei dell’acciaieria di Mariupol e si sono consegnati ai russi, dai quali saranno giudicati. In detti sotterranei sono comunque rimaste altre persone, delle quali si ignora il numero e le condizioni fisiche in cui si trovano. Sembra tuttavia imminente la conquista dell’intera città da parte dei russi, che in tal modo avranno via libera verso il Mar Nero, ottenendo così di congiungere le forze armate di terra con i sommergibili atomici già presenti in quel mare. In questa situazione non si sa come si orienteranno i russi dopo la caduta di Mariupol. Sul piano economico i media odierni danno peraltro molto risalto alla situazione economica in cui versa l’Europa e fa molto scalpore il fatto che l’Eni (la cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) A proposito della guerra inla stampa odierna dà risalto alla resa di circa 1000 componenti del battaglione Azov, che sono usciti dai sotterranei dell’acciaieria di Mariupol e si sono consegnati ai russi, dai quali saranno giudicati. In detti sotterranei sono comunque rimaste altre persone, delle quali si ignora il numero e le condizioni fisiche in cui si trovano. Sembra tuttavia imminente la conquista dell’intera città da parte dei russi, che in tal modo avranno via libera verso il Mar Nero, ottenendo così di congiungere le forze armate di terra con i sommergibili atomici già presenti in quel mare. In questa situazione non si sa come si orienteranno i russi dopo la caduta di Mariupol. Sul pianoi media odierni danno peraltro molto risalto alla situazione economica in cui versa l’Europa e fa molto scalpore il fatto che l’Eni (la cui ...

Advertising

fashionart19 : @ugoarrigo @Michele_Arnese Io non seguo nessuna rotta avendo interessi sia in Russia che in Ucraina ma osservo e pe… - Max18362869 : @CerfGray_it Grande passo indietro del Sig. PUTIN. Adesso ribadisce che non attuerà nessuna rappresaglia nucleare s… - Linkem25 : Assolutamente no , Putin che vuole mezza Ucraina bombardando da 3 mesi non ha nessuna giustificazione. #lariachetira - francescocantin : #Ucraina a questi gli sta crollando il mondo addosso, auto aggiramento delle proprie sanzioni, resa incondizionata… - Gio_Scorza : RT @putino: Il posto di blocco di Tetkino al confine nella regione russa di Kursk è stato preso di mira dall'Ucraina, ha affermato il gover… -