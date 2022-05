Sky Uk si è buttata a sinistra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo Andrew Neil. Ora Sky si colloca politicamente a sinistra The Times, pagina 2, di Jake Kanter. Andrew Neil ha affermato che Sky News si è spostata a sinistra dal punto di vista politico e che BBC News ha iniziato ad apparire “stanca” rispetto ai rivali commerciali più ricchi. Il veterano dell’emittente, che è stato uno dei fondatori di Sky News e ora conduce un programma di politica su Channel4, ha suggerito che il canale è diventato di sinistra sotto la proprietà di Comcast, il gigante dei media statunitense. Testimoniando davanti alla commissione per le comunicazioni e il digitale dei Lord, Neil ha affermato che la maggior parte delle reti di informazione statunitensi, tra cui CNN e ABC, hanno una visione liberale e metropolitana. «Guardate Sky News, che ora è anche di sinistra», ha detto. Comcast ha ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo Andrew Neil. Ora Sky si colloca politicamente aThe Times, pagina 2, di Jake Kanter. Andrew Neil ha affermato che Sky News si è spostata adal punto di vista politico e che BBC News ha iniziato ad apparire “stanca” rispetto ai rivali commerciali più ricchi. Il veterano dell’emittente, che è stato uno dei fondatori di Sky News e ora conduce un programma di politica su Channel4, ha suggerito che il canale è diventato disotto la proprietà di Comcast, il gigante dei media statunitense. Testimoniando davanti alla commissione per le comunicazioni e il digitale dei Lord, Neil ha affermato che la maggior parte delle reti di informazione statunitensi, tra cui CNN e ABC, hanno una visione liberale e metropolitana. «Guardate Sky News, che ora è anche di», ha detto. Comcast ha ...

