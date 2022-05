Sebastian Vettel si ritirerà dalla Formula 1 a fine 2022? La rivelazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sebastian Vettel sta davvero pensando ad un ritiro a fine 2022? L’attuale pilota di Aston Martin aveva sinistramente ammesso, ai microfoni della BBC, che “Quando scendo dall’auto, mi chiedo: ‘ne vale la pena’?”, frase che aveva fatto raddrizzare le antenne un po’ a tutto il paddock. L’esperto pilota tedesco, quattro volte campione del mondo della Formula 1, potrebbe non sentire più gli stimoli giusti e a fine stagione la sua lunghissima storia d’amore con la F1 potrebbe terminare. Ad alimentare le voci sul ritiro a fine Mondiale 2022 è stato anche Marc Surer: ecco cosa ha detto l’ex pilota. Le dichiarazioni di Marc Surer: “Sebastian Vettel? Credo si ritirerà” “Non sembra proprio che la squadra in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)sta davvero pensando ad un ritiro a? L’attuale pilota di Aston Martin aveva sinistramente ammesso, ai microfoni della BBC, che “Quando scendo dall’auto, mi chiedo: ‘ne vale la pena’?”, frase che aveva fatto raddrizzare le antenne un po’ a tutto il paddock. L’esperto pilota tedesco, quattro volte campione del mondo della1, potrebbe non sentire più gli stimoli giusti e astagione la sua lunghissima storia d’amore con la F1 potrebbe terminare. Ad alimentare le voci sul ritiro aMondialeè stato anche Marc Surer: ecco cosa ha detto l’ex pilota. Le dichiarazioni di Marc Surer: “? Credo si” “Non sembra proprio che la squadra in ...

