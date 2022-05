Sabrina Ferilli e le altre star che puntano sulla gonna bianca | copiamole!

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Laè un po’ come quel paio di vecchi jeans ai quali siamo più che legate, la indossiamo solo ed esclusivamente quando sappiamo di essere in perfetta forma. Nell’attesa che i trattamenti dall’estetista e la dieta d’uro facciano effetto, ecco alcune idee per indossarla come fa. Ha sempre un film che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it