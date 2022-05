Ribery | messaggio d’amore ai tifosi | “L’Arechi è riuscito a darmi qualcosa di diverso”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 6 minutiSalerno -Tanti messaggiaigranata e tanta voglia di continuare a lasciare il segno. Franckai microfoni di Dazn ha confidato tutte le emozioni che sta provando nel corso di questa stagione. A novanta minuti dalla fine la Salernitana vede il traguardo avvicinarsi ma contro l’Udinese non potrà permettersi cali di tensione. L’asso francese, in un’intervista tutta particolare a bordo di un peschereccio, ha affrontato vari temi rispondendo alle domande di Diletta Leotta. Abbiamo provato a riassumerli: Rapporto con Salerno – “E’ una bellissima città, qui si vive per il calcio. Sono contento di essere qui, la gente non ha bisogno di grandi cose per vivere la vita con il sorriso. E io sono come loro, mi piace il calcio, vivo per questo sport che mi fa sentire sempre bambino. Salerno mi ...