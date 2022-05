Pensioni di giugno 2022: il calendario completo con tutte le date, ecco quando ritirarle (Di mercoledì 18 maggio 2022) Niente più turnazione in anticipo, ora le Pensioni, proprio come accadeva prima del Covid, sono disponibili a partire dal primo giorno lavorativo di ogni mese. E sarà così anche per giugno. Il pagamento in contanti, però, presso gli uffici postali resterà scaglionato, secondo un preciso calendario che segue l’ordine alfabetico. quando arriverà la pensione di giugno sul conto I titolari del libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution si troveranno la pensione accreditata sul conto dal primo giorno del mese, mentre i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution, come ha fatto sapere Poste Italiane, potranno prelevare i contanti dagli 8000 ATM Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi fisicamente allo sportello. I pensionati che, invece, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Niente più turnazione in anticipo, ora le, proprio come accadeva prima del Covid, sono disponibili a partire dal primo giorno lavorativo di ogni mese. E sarà così anche per. Il pagamento in contanti, però, presso gli uffici postali resterà scaglionato, secondo un precisoche segue l’ordine alfabetico.arriverà la pensione disul conto I titolari del libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution si troveranno la pensione accreditata sul conto dal primo giorno del mese, mentre i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution, come ha fatto sapere Poste Italiane, potranno prelevare i contanti dagli 8000 ATM Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi fisicamente allo sportello. I pensionati che, invece, hanno ...

Advertising

CorriereCitta : Pensioni di giugno 2022: il calendario completo con tutte le date, ecco quando ritirarle - giorgio704 : @ScuolaM5S @GiuseppeConteIT che lezione sarà stata da un presidente che 2 anni fa a maggio diceva che non c'erano p… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni giugno 2022, non sono in anticipo a giugno 2022, l’INPS lo… - ParliamoDiNews : Uomini e donne potrebbe essere allungato fino a giugno 2022: la pausa estiva slitterebbe #Offertedilavoro #SerieTV… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni giugno 2022, non sono in anticipo a giugno 2022, l’INPS lo… -