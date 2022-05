Papa Francesco | “Protestare contro Dio è una preghiera che Lui apprezza”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Città del Vaticano – “Esiste una sorta di diritto della vittima alla protesta, nei confronti del mistero del male, diritto che Dio concede a chiunque, anzi, che è Lui stesso, in fondo, a ispirare. Alle volte io trovo gente che mi si avvicina e mi dice: ‘Ma, Padre, io ho protestatoDio perché ho questo problema, quell’altro …’. Ma, sai, caro, che la protesta è un modo di, quando si fa così. Quando i bambini, i ragazzi protestanoi genitori, è un modo per attirare l’attenzione e chiedere che si prendano cura di loro”. A dirlo è, che davanti a migliaia di fedeli, riuniti in piazza San Pietro per l’Udienza Generale del mercoledì, continua il ciclo di catechesi dedicato alla vecchiaia. Il Pontefice, soffermandosi oggi sul tema “Giobbe. La prova della fede, la ...