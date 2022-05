Paolo Ruffini al Teatro Brancaccio con | “UP&Down”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 25 maggio aldi Roma,va in scena con UP&Down. Il progetto UP&Down nasce nel 2015 dalla collaborazione trae la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, uno straordinario esempio diintegrato composta in prevalenza da attori disabili. Il cuore pulsante del progetto è lo spettacolo teatrale, in cuiva in scena con alcuni degli attori della compagnia (cinque con Sindrome di Down, uno affetto da autismo e uno in carrozzina). Insieme realizzano uno strepitoso varietà, scorretto e irriverente, che interrompe le liturgie teatrali e spezza i pregiudizi del pubblico, riuscendo ad emozionare, a divertire e a commuovere. Un happening comico, disobbediente e commovente, ...