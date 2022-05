Omicidio Bondanese a Formia | assolto il cugino Osvaldo | “Voleva solo difenderlo”

(Di mercoledì 18 maggio 2022)– La vicenda giudiziale scaturita dalla morte del 17enne di, Romeo Bondarese, il 16 febbraio del 2021, raggiunto da una coltellata all’arteria femorale, non si è conclusa con l’accusa dipreterintenzionale per un 17enne di Casapulla. Oggi, infatti, in 5 sono dovuti comparire davanti al Tribunale dei Minorenni di Roma – ufficio G.I.P. – per rispondere del reato di rissa aggravata. Tra gli indagati anche ildi Romeo,, che in quella maledetta sera in cui il 17enne diè morto, è intervenuto in difesa delnel vano tentativo di salvargli la vita. Oggi le difese dei quattro imputati provenienti dalla Campania hanno avanzato istanza di messa alla prova, raccogliendo il parere favorevole del Pubblico Ministero, ed il giudice ...

Diciotto anni compiuti il 3 aprile scorso, Camillo , il giovane di Casapulla accusato di aver ucciso il 17enne Romeo, potrebbe cavarsela facendo del volontariato. Oggi, 18 maggio, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minori di Roma, Efisia Gaviano , non si è opposta alla richiesta ...Diciotto anni compiuti il 3 aprile scorso, Camillo , il giovane di Casapulla accusato di aver ucciso il 17enne Romeo, potrebbe cavarsela facendo del volontariato. Oggi, 18 maggio, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minori di Roma, Efisia Gaviano , non si è opposta alla richiesta ...La giudice ha accolto la messa alla prova per il ragazzo accusato dell’omicidio di Romeo Bondanese e gli altri partecipanti alla rissa ...Era il 16 febbraio del 2021 quando a Formia, in provincia di Latina, nella serata di ‘Carnevale’, quella che doveva essere spensierata e all’insegna del divertimento, Romeo Bondanese a soli 17 anni è ...